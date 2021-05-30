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Фінал Ліги чемпіонів – в стриптиз-клубі: дівчата не відірвали знаменитого футболіста від екрана

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
30 травня, 13:15
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Колишній півзахисник Челсі, Баварії, Байєра німець Міхаель Баллак навіть в нічному закладі не проміняв улюблену гру на подання на сцені на Ібіці
Міхаель Баллак
Міхаель Баллак / Фото: Getty Images

В суботу Челсі виграв Лігу чемпіонів, забивши з-під українця Зінченка. Вирішальний поєдинок двох англійських команд у Португалії дивилися на телеекранах по всьому світу. А колишній півзахисник збірної Німеччини Міхаель Баллак підібрав для перегляду матчу дуже незвичайне місце.

44-річний німець зараз відпочиває на курортному іспанському острові Ібіца. Вчора ввечері він пішов до стриптиз-клубу, але навіть під час спокусливої вистави на сцені стежив на екрані телефону за перипетіями дуелі в Порту, повідомляє британське видання Mirror.

Гадаємо, Міхаелю було подвійно приємно, що перемогла команда, за яку він виступав у 2006-2010 роках, а єдиний м'яч забив його співвітчизник Кай Гаверц.

Нагадаємо, що Баллак з'явився в Челсі одночасно з Андрієм Шевченком, але затримався там на два роки довше. У складі збірної Німеччини він брав "срібло" чемпіонату світу-2002 і "бронзу"-2006. На клубному рівні виступав також за Байєр, Баварію, Кайзерслаутерн.

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Дивіться огляд матчу Манчестер Сіті – Челсі:

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