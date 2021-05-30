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Найгірший момент для зустрічі з мільярдером! Тренер Челсі познайомився з Абрамовичем в Порту

Олена Павлова Олена Павлова
30 травня, 10:08
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Німецький наставник лондонської команди Томас Тухель вперше побачив власника клубу Романа Абрамовича після фіналу Ліги чемпіонів – через чотири місяці після призначення
Томас Тухель і Роман Абрамович після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів
Томас Тухель і Роман Абрамович після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів над Манчестер Сіті (1:0) вперше зустрівся з власником "синіх" Романом Абрамовичем.

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"Я говорив з власником на полі. Це був найкращий момент для нашої першої зустрічі – чи гірший, адже тепер все може стати тільки гірше! Ми знову поговоримо, і я зможу запевнити його, що залишуся голодним до перемог. Я голодний, і я є частиною дійсно амбітного клубу і сильного колективу, який цілком підтримує мої погляди на футбол", – цитує німця сайт УЄФА

Томас Тухель з кубком чемпіонів
Томас Тухель з кубком чемпіонів / Фото: Reuters

"Я був так вдячний за можливість вдруге зіграти в фіналі. Я відчував себе незвично. Гравці були націлені на перемогу. Ми хотіли стати каменем в черевику МанСіті. Ми мотивували кожного брати гру на себе, діяти сміливіше, небезпечно контратакувати. Це була фізично жорстка гра, і кожен повинен був допомагати партнерам", – сказав Тухель BT Sport

Нагадаємо, що 47-річний Тухель уклав контракт з Челсі в січні 2021 року на 18 місяців з опцією продовження ще на рік. На тренерському містку він змінив Френка Лемпарда, і в Англії вивів команду в Лігу чемпіонів, посівши четверте місце в АПЛ.

Раніше ми повідомляли, що Гвардіола вперше програв фінал з МанСіті.

Дивіться огляд матчу Манчестер Сіті – Челсі

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