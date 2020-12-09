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"Лейпциг" отправил "МЮ" к "Динамо" в Лигу Европы: обзор самого результативного матча вторника

9 декабря, 08:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Английский гранд начал играть лишь при счете 0:3

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Лейпцигу" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов и упустил путевку в 1/8 финала турнира. Команда Уле Гуннара Сульшера провалила первую половину игры, пропустив два гола за 13 минут. Еще один мяч немцев в первом тайме был отменен после использования VAR.

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Во втором тайме "Лейпциг " довел счет до разгромного и только после этого "МЮ" проснулся, но было слишком поздно. На последних минутах гости сумели отквитать два мяча, но этого не хватило для выхода в плей-офф ЛЧ.

"Лейпциг" – "Манчестер Юнайтед" – 3:2
Голы: Анхелиньо (2), Айдара (13), Клюйверт (69), Бруну Фернандеш (80, пен), Конате (82, аг)

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"МЮ" имеет 9 очков в своем активе, столько же у "Пари Сен-Жермен", который свой матч против "Истанбула" доиграет сегодня. Тем не менее, французы все равно располагаются выше англичан за счет лучшей разницы в очных матчах. "Красные дьяволы" стали потенциальным соперником киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится 14 декабря.

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Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛейпцигЛейпцигЛей
6
4
0
2
11
12
-1
12
Забитые 11
Пропущеные 12
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В П
2
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
5
3
0
2
8
5
3
9
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П В П
3
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
6
3
0
3
15
10
5
9
Забитые 15
Пропущеные 10
Разница 5
Результаты последних матчей: П П В П В
4
ИстанбулИстанбулИст
5
1
0
4
6
13
-7
3
Забитые 6
Пропущеные 13
Разница -7
Результаты последних матчей: П П В П П

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Лига чемпионов Лейпциг Манчестер Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

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