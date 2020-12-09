"Лейпциг" отправил "МЮ" к "Динамо" в Лигу Европы: обзор самого результативного матча вторника

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Лейпцигу" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов и упустил путевку в 1/8 финала турнира. Команда Уле Гуннара Сульшера провалила первую половину игры, пропустив два гола за 13 минут. Еще один мяч немцев в первом тайме был отменен после использования VAR.

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Во втором тайме "Лейпциг " довел счет до разгромного и только после этого "МЮ" проснулся, но было слишком поздно. На последних минутах гости сумели отквитать два мяча, но этого не хватило для выхода в плей-офф ЛЧ.

"Лейпциг" – "Манчестер Юнайтед" – 3:2

Голы: Анхелиньо (2), Айдара (13), Клюйверт (69), Бруну Фернандеш (80, пен), Конате (82, аг)

"МЮ" имеет 9 очков в своем активе, столько же у "Пари Сен-Жермен", который свой матч против "Истанбула" доиграет сегодня. Тем не менее, французы все равно располагаются выше англичан за счет лучшей разницы в очных матчах. "Красные дьяволы" стали потенциальным соперником киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится 14 декабря.

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