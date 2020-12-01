Как "Шахтеру" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов: все расклады

"Шахтер" добыл героическую победу над мадридским "Реалом" (2:0) в пятом туре Лиги чемпионов. Тем не менее, "горняки" пока не гарантировали себе место в плей-офф турнира и вообще могут оказаться за бортом евровесны. Что же нужно подопечным Луиша Каштру в последнем туре? В первую очередь, это будет зависеть от исхода поединка "Боруссия" – "Интер".

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"Шахтер" – "Реал": видео голов и интересных моментов матча Лиги чемпионов

Выход в 1/8 Лиги чемпионов:

В случае победы немцы гарантируют себе первое место, а итальянцы теряют все шансы на евровесну, даже если будет ничья. В этом случае "Шахтер" в последнем туре приедет в гости к немотивированному "Интеру", а в параллельном матче "Реал" будет принимать такую же немотивированную "Боруссию". В следующий раунд выйдет тот, кто наберет больше очков, так как в случае равенства украинцы имеют преимущество над испанцами. Если же "Интер" победит немцев, задача для "горняков" не меняется – победа в Италии или ничья, при условии потери очков "Реалом", и путевка в 1/8 в кармане.

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Выход в Лигу Европы:

Если "Интер" проигрывает или сыграет вничью в пятом туре, "Шахтер" точно не опустится ниже третьего места. Поэтому при любом исходе поединка в Италии "горняки" как минимум продолжат сезон в Лиге Европы. При условии победы итальянцев над "Боруссией" ситуация меняется, теперь главное – не проиграть в Милане.

Вылет из еврокубков:

Самый пессимистический вариант. "Интер" обыгрывает "Боруссию", а затем дома наносит поражение "Шахтеру", а "Реал" в параллельном матче не уступает немцам.

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