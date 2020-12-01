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Как "Шахтеру" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов: все расклады

1 декабря, 22:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Заключительный тур группового этапа станет решающим в свете борьбы за евровесну

"Шахтер" добыл героическую победу над мадридским "Реалом" (2:0) в пятом туре Лиги чемпионов. Тем не менее, "горняки" пока не гарантировали себе место в плей-офф турнира и вообще могут оказаться за бортом евровесны. Что же нужно подопечным Луиша Каштру в последнем туре? В первую очередь, это будет зависеть от исхода поединка "Боруссия" – "Интер".

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"Шахтер" – "Реал": видео голов и интересных моментов матча Лиги чемпионов

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
4
2
2
0
14
4
10
8
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
1
2
9
9
0
7
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
4
0
2
2
4
7
-3
2
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н Н

Выход в 1/8 Лиги чемпионов:

В случае победы немцы гарантируют себе первое место, а итальянцы теряют все шансы на евровесну, даже если будет ничья. В этом случае "Шахтер" в последнем туре приедет в гости к немотивированному "Интеру", а в параллельном матче "Реал" будет принимать такую же немотивированную "Боруссию". В следующий раунд выйдет тот, кто наберет больше очков, так как в случае равенства украинцы имеют преимущество над испанцами. Если же "Интер" победит немцев, задача для "горняков" не меняется – победа в Италии или ничья, при условии потери очков "Реалом", и путевка в 1/8 в кармане.

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Выход в Лигу Европы:

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Если "Интер" проигрывает или сыграет вничью в пятом туре, "Шахтер" точно не опустится ниже третьего места. Поэтому при любом исходе поединка в Италии "горняки" как минимум продолжат сезон в Лиге Европы. При условии победы итальянцев над "Боруссией" ситуация меняется, теперь главное – не проиграть в Милане.

Вылет из еврокубков:

Самый пессимистический вариант. "Интер" обыгрывает "Боруссию", а затем дома наносит поражение "Шахтеру", а "Реал" в параллельном матче не уступает немцам.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Интер Италия Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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