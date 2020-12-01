"Шахтер" – "Реал": видео самых интересных моментов матча Лиги чемпионов

Встреча началась в 19:55 вторника на киевском "Олимпийском"

В пятом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" принимает мадридский "Реал". Перед стартовым свистком украинская команда сохраняла шансы на выход в плей-офф. Но для этого очень желательно были обыграть испанский гранд. На нашем сайте идет онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Реал".

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Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты поединка в столице Украины. Уже на пятой минуте "горнякам" повезло. Додо обрезался на своей половине поля, "Реал" быстро провел атаку, которую ударом в штангу завершил Марко Асенсио.

Вскоре молодому Анатолию Трубину пришлось справляться с мощным, но прямолинейным ударом Карима Бензема.

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А на 14-й минуте форвард "Шахтера" Жуниор Мораес перехватил неосторожную поперечную передачу "реалиста", и Рафаэль Варан вынужден был сбить украинского бразильца, чтобы не дать ему выскочить на свидание с Тибо Куртуа. Румынский рефери показал ему желтую карточку.

Позже Мораес уступил место на поле Дентиньо. Кипер же "Шахтера" спас команду от удара с близкой дистанции Асенсио на 30-й минуте.

Первая половина завершилась без голов – 0:0.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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