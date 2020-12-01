Фанаты "Боруссии" устроили салют игрокам "Интера" в 4 часа ночи

Суровый прием устроили миланскому "Интеру" в Менхенгладбахе фаны немецкой "Боруссии". Итальянская команда прибыла в гости на матч пятого тура Лиги чемпионов и встретила неприятности. Особо горячие болельщики "Боруссии" решили поздороваться с футболистами "Интера" в 4 часа ночи и устроили под окнами их гостиницы салют.

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Немцы захотели помешать игрокам конкурента как следует отдохнуть, сообщает итальянский сайт Tutto Mercato. Салют был достаточно масштабным, чтобы проснулись не только гости из Милана, но и многие жители квартала.

При этом фанаты Гладбаха оставили саркастичный плакат: "С "Кока-колой" вещи становятся лучше". Они напомнили историю 1971 года, когда "Интер" и "Боруссия" встречались в Кубке чемпионов. После победы итальянцев дома со счетом 4:2, в гостях они разгромно уступили – 1:7. Однако в игрока миланской команды с трибуны бросили банку "Кока-колы". "Интер" подал протест – и матч переиграли на нейтральном поле, в Берлине. Он завершился ничьей 0:0, которая дальше вывела итальянцев. Оказывается, ничто не забыто.

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"Интер" и "Боруссия" являются соперниками чемпиона Украины в группе В. Узнавайте расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Интер" и "Боруссия" сыграли вничью в Милане:

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