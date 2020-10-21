"Бавария" – "Атлетико": онлайн матча дня в Лиге чемпионов

В центральном матче среды, 21 октября, в Лиге чемпионов "Бавария" на своем стадионе в Мюнхене принимает "Атлетико". Начало поединка грандов – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет мультимедийную онлайн-трансляцию этой встречи с видео голов и лучших моментов, а также яркими фото и комментариями.

"БАВАРИЯ" – "АТЛЕТИКО"

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"Бавария" – лучший клуб планеты на сегодня, действующий победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, выигравший в прошлой ЛЧ 11 матчей из 11. Но у "Атлетико" на поединок против мюнхенцев готовится выйти особо мотивированный игрок – новичок "матрасников" Луис Суарес, в августе еще в составе "Барселоны" получивший позорные 2:8 от "Баварии". Сегодня на "Альянц Арене" уругваец наверняка попытается в частном порядке поквитаться с командой Роберта Левандовски за то фиаско.

"Бавария" – "Атлетико": сравнение стоимости команд

По оценкам Transfermarkt, суммарная стоимость команд составляет свыше 1,6 миллиарда евро. При этом кадровая обойма "Баварии" на 140 млн евро дороже, чем у "Атлетико".

"Бавария" – "Атлетико": идеальные составы

"Бавария" – "Атлетико": прогноз на матч

Аналитики букмекерских контор называют "Баварию" фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.62, на ничью – 4.40, на победу "Атлетико" – 5.30. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш хозяев – 60%, ничья – 22%, выигрыш гостей – 18%. Наиболее реальными счетами называются 1:0 и 2:0 в пользу мюнхенцев.

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"Бавария" – "Атлетико": где смотреть матч

В прямом эфире матч "Бавария" – "Атлетико" в среду, 21 октября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 3". Также прямая трансляция поединка в Мюнхене доступна на сервисе OLL.TV.

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