"Манчестер Сити" – "Порту": онлайн матча Лиги чемпионов

В среду, 21 октября, на стадионе "Этихад" проходит матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Порту". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Судит игру латвиец Андрис Трейманис. Наш сайт ведет онлайн этого поединка с видео лучших моментов, яркими фото и комментариями.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ПОРТУ"

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Обеим командам есть что доказывать, ведь прошлый евросезон они провалили. "Манчестер Сити", которому прочили выигрыш Лиги чемпионов, сенсационно вылетел в 1/4 финала от "Лиона".

В свою очередь "Порту" в прошлом сезоне не сумел пробиться даже в групповой турнир Лиги чемпионов, а в Лиге Европы еще на стадии 1/16 финала уступил "Байеру".

Кроме того, как "Манчестер Сити", так и "Порту" неудачно стартовали в текущих национальных первенствах. Команда Хосепа Гвардиолы после 5 туров в английской Премьер-лиге идет 11-й. А подопечные Сержиу Консейсау после четырех туров чемпионата Португалии – вторые с отставанием уже в пять очков от "Бенфики".

Отметим, что из-за травмы "Манчестер Сити" сейчас не может помочь Александр Зинченко, накануне заваливший жену подарками по случаю ее 25-летия.

"Манчестер Сити" – "Порту": сравнение стоимости команд

По оценкам портала Transfermarkt, состав "Манчестер Сити" в четыре раза дороже кадровой обоймы "Порту" – 1,08 миллиарда евро против 251 млн евро.

"Манчестер Сити" – "Порту": прогноз букмекеров

"Манчестер Сити" называют большим фаворитом матча. На победу "горожан" установлен коэффициент 1.27, на ничью – 6.80, на победу "Порту" – 10.00. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш "МанСити" – 76%, ничья – 14%, выигрыш "Порту" – 10%. Наиболее реальными аналитики называют счета 2:0 и 3:0 в пользу хозяев поля.

"Манчестер Сити" – "Порту": где смотреть матч

В прямом эфире матч "Манчестер Сити" – "Порту", начиная с 22:00, покажет сервис OLL.TV.

Смотрите, как накануне в ЛЧ стартовало "Динамо"

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