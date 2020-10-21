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Из-за COVID-19 "Бавария" теряет своего забивалу перед матчем с "Атлетико"

21 октября, 12:24

Елена Павлова Елена Павлова

Полузащитник Серж Гнабри находится на самоизоляции

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Серж Гнабри заразился COVID-19. Как сообщает официальный сайт "Баварии", сейчас 25-летний футболист находится на самоизоляции дома и чувствует себя хорошо. Но не поможет команде в первом туре Лиги чемпионов. 21 октября действующие чемпионы турнира мюнхенцы на "Альянц Арене" сыграют с мадридским "Атлетико".

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Серж Гнабри

Серж Гнабри / Фото: Reuters

В текущем сезоне 25-летний Гнабри провел за "Баварию" четыре матча в чемпионате Германии и забил три гола. В прошлом сезоне в составе мюнхенского клуба полузащитник стал чемпионом страны, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В "Баварию" Серж перешел из бременского "Вердера" в 2017 году.

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Похоже у мюнхенского клуба могут быть ощутимые кадровые проблемы. Ведь ранее мы сообщали, что "Бавария" теряет Левандовского и Алабу. Роберт получил травму в матче за сборную, а Давид собрался уходить.

Смотрите, как "Бавария" переиграла "Севилью" в Суперкубке УЕФА

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