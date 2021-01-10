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"В шоу Лукашенко не хотят участвовать": бойкот чемпионата мира в Беларуси

10 января, 12:15

Елена Павлова Елена Павлова

Светлана Тихановская обсудила варианты переноса турнира из Минска с главой МИД Латвии

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси и оппозиционерка Светлана Тихановская обсудила варианты переноса чемпионата мира по хоккею-2021 из Минска с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Ледовый мундиаль с 21 мая по 6 июня 2021 года должны были провести Латвия и Беларусь. Но хоккеисты не хотят ехать на чемпионат к Лукашенко.

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Светлана Тихановская

Светлана Тихановская / Фото: Getty Images

"Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом", – цитирует Тихановскую Tribuna.com со ссылкой на ее телеграм-канал.

Чемпионат мира по хоккею-2021, лого

Чемпионат мира по хоккею-2021, лого / Фото: iihf.com

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По данным Тихановской, в поддержку переноса или бойкота ЧМ в Минске уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент ИИХФ Калерво Куммола, депутаты Бундестага и Конгресса США. Ранее Светлана поднимала вопрос бойкота на встречах с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии и представителями Швейцарии.

Болельщики сборной Беларуси по хоккею

Болельщики сборной Беларуси по хоккею / Фото: iihf.com

Писатель Саша Филипенко написал открытое письмо к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю: "Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь проводить чемпионат мира в стране, где людей избивают и расстреливают за использование национального флага? Вы уже взяли с Лукашенко слово, что его цепные псы не будут убивать за другие флаги?"

Ожидается, что решение будет принято до конца января. По слухам, международная федерация в настоящее время активно ищет замену столице Беларуси. Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге. Возможно также, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава.

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Ранее мы писали, что работники завода просят не отбирать у Минска ЧМ по хоккею.

Акции протеста в Минске. Источник: t.me/nashaniva

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Латвия Беларусь перенос бойкот чемпионат мира по хоккею Светлана Тихановская
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