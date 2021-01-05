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"Чемпионат мира в стране, где пытают и расстреливают?": письмо белоруса главе хоккея

5 января, 14:48

Елена Павлова Елена Павлова

Рене Фазель собирался отобрать у Минска турнир, но все никак не решится

Белорусский писатель Саша Филипенко написал открытое письмо к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю. Швейцарский функционер собирался отобрать у Минска чемпионат мира по хоккею, но все медлит с этим решением. Его опубликовала одна из самых популярных газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Саша Филипенко

"Правильно ли я понимаю, что вы считаете уместным проводить чемпионат мира в стране, где в центре столицы к арестованным демонстрантам применяют пытки? — спрашивает Филипенко у Фазеля. — Вы ознакомились со всеми задокументированными случаями пыток, которых только ООН зафиксировала больше 450? Вам их мало? Мне нужно прислать вам еще?"

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / Фото: YouTube

"Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь проводить xемпионат мира в стране, где людей избивают и расстреливают за использование национального флага? Вы уже взяли с Лукашенко слово, что его цепные псы не будут убивать за другие флаги? Так, например, диктатор уверен, что на улицы Минска выходит по триста тысяч человек не потому, что он узурпировал власть, а потому только, что за всем стоят чешские кукловоды", – продолжил писатель.

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А на последок спросил, уверен ли Фазель в безопасности всех прибывающих в Минск во время чемпионата:

"Вы можете гарантировать Лукашенко, что в Минск не полетят кукловоды из Чехии? У вас есть соображения на этот счет? Мы с радостью послушаем! Правильно ли я понимаю, что вместе с пустыми самолетами, которые на фоне пандемии полетят в страну, где уже семь месяцев длится гражданский конфликт, во время вашего чемпионата мира в Беларусь вернутся более десяти тысяч беларусов, которые были вынуждены покинуть страну на фоне конфликта?"

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Напомним, что ледовый мундиаль с 21 мая по 6 июня 2021 года должны были провести Латвия и Беларусь. А теперь из-за ситуации в соседней стране Минск могут лишить этого права.

Ранее мы писали, что уже работники завода просят не отбирать у Минска ЧМ по хоккею.

Акции протеста в Минске. Источник: t.me/nashaniva
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письмо Рене Фазель чемпионат мира по хоккею
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