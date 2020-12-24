"Не лишайте надежды": уже работники завода просят не отбирать у Минска ЧМ по хоккею

В Беларуси продолжают бороться за ледовый мундиаль 2021 года

Работники гомельского завода "Гомсельмаш", который производит сельхозтехнику, выступил в поддержку проведения чемпионата мира по хоккею в Минске. Напомним, что осенью IIHF решила отобрать у Беларуси право принимать турнир. Ледовый мундиаль с 21 мая по 6 июня 2021 года должны были провести Рига и Минск, но из-за ситуации в соседней стране ее хотят лишить этого права.

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Тем временем, как сообщает сайт ОНТ, работники "Гомсельмаша", вероятнее всего, после указания свыше, составили письмо президенту ИИХФ Рене Фазелю. В нем просят функционера не лишать болельщиков главной надежды предстоящего года и оставить Минску право провести мундиаль.

Болельщики сборной Беларуси по хоккею / Фото: iihf.com В тренде "Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазу

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А на прошлой неделе Белорусский фонд спортивной солидарности, который представляет более 1600 спортсменов, которые выступают против Александра Лукашенко и его режима, обратились к спонсорам ИИХФ с просьбой не поддерживать чемпионат в Минске. Это случилось после того, как Фазель сообщил российскому информационному агентству ТАСС, что целью по-прежнему является проведение ЧМ по хоккею в Беларуси.

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