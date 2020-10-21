В новом сезоне УХЛ будет выступать восемь команд. Среди новичков – легенда из Киева

Стал известен состав участников пятого сезона Украинской хоккейной лиги. В следующем сезоне примут участие восемь команд, в том числе и три новичка – новосозданный легендарный "Сокол", "Мариуполь" и "Краматорск". Об этом сообщается на официальном сайте УХЛ.
- "Белый Барс" (Белая Церковь)
- "Днепр" (Херсон)
- "Донбасс" (Донецк)
- "Краматорск" (Краматорск)
- "Кременчук" (Кременчук)
- "Ледяные Волки" (Киев)
- "Мариуполь" (Мариуполь)
- МХК "Сокол" (Киев)
Перед этим УХЛ показала эмблему юбилейного сезона и изменила систему начисления очков. Создатели нового лого вдохновлялись силой и мощью спорта.
Кубок открытия состоится 25 октября между чемпионом и вице-чемпионом сезона 2019/20 – на арене "Айсберг" сойдутся "Кременчук" и "Донбасс".
22 октября состоится открытие арены в Мариуполе и исторический матч между абсолютным дебютантом УХЛ "Мариуполем" и вновь созданным киевским МХК "Сокол". Также 25 октября стартовый матч сезона сыграют "Днепр" и "Белый Барс".
Напомним, что вчера "Кременчук" с боями в овертайме прервал гегемонию "Донбасса". Для "горожан" это первый титул в истории.
Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.
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