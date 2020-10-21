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В новом сезоне УХЛ будет выступать восемь команд. Среди новичков – легенда из Киева

21 октября, 19:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Новый сезон стартует матчем за Кубок открытия 25 октября

Стал известен состав участников пятого сезона Украинской хоккейной лиги. В следующем сезоне примут участие восемь команд, в том числе и три новичка – новосозданный легендарный "Сокол", "Мариуполь" и "Краматорск". Об этом сообщается на официальном сайте УХЛ.

  • "Белый Барс" (Белая Церковь)
  • "Днепр" (Херсон)
  • "Донбасс" (Донецк)
  • "Краматорск" (Краматорск)
  • "Кременчук" (Кременчук)
  • "Ледяные Волки" (Киев)
  • "Мариуполь" (Мариуполь)
  • МХК "Сокол" (Киев)
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Перед этим УХЛ показала эмблему юбилейного сезона и изменила систему начисления очков. Создатели нового лого вдохновлялись силой и мощью спорта.

Кубок открытия состоится 25 октября между чемпионом и вице-чемпионом сезона 2019/20 – на арене "Айсберг" сойдутся "Кременчук" и "Донбасс".

22 октября состоится открытие арены в Мариуполе и исторический матч между абсолютным дебютантом УХЛ "Мариуполем" и вновь созданным киевским МХК "Сокол". Также 25 октября стартовый матч сезона сыграют "Днепр" и "Белый Барс".

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хоккей чемпионат Украины по хоккею УХЛ

Источник: Сегодня|Спорт

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