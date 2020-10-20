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В Украине новый чемпион: "Кременчук" с боями в овертайме прервал гегемонию "Донбасса"

20 октября, 21:19

Елена Павлова Елена Павлова

Для "горожан" это первый титул в истории

Сегодня, 20 октября, в Кременчуге состоялся седьмой и решающий поединок финальной серии чемпионата УХЛ между местным "Кременчуком" и донецким "Донбассом". Напомним, что в предыдущем матче "горожане" вырвали победу со счетом 2:1 и сравняли счет в серии – 3:3. А теперь на домашней арене "Кременчук" снова переиграл "Донбасс" – 3:2 – и прервал его гегемонию в чемпионатах Украины. Для команды Александра Савицкого это первый титул в истории.

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Седьмой матч получился крайне напряженным. К третьему периоду команды подошли с ничейным счетом 2:2. Атмосфера на льду накалялась. Дело дошло потасовки у ворот "Кременчуга" и удалений. Однако судьба чемпионского титула в итоге решилась в овертайме.

"Кременчук" – "Донбасс"

"Кременчук" – "Донбасс" / Фото: ХК "Донбасс"

Любопытный факт: за предыдущие 9 сезонов "Донбасс" выиграл все чемпионаты Украины, в которых участвовал. И только дважды дончане дали шанс своим соперником – в 2014 году и 2015-м. Но в этом году их серия прервалась.

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Последние 10 чемпионов Украины
2010/11 "Донбасс"
2011/12 "Донбасс"
2012/13 "Донбасс"
2013/14 "Компаньон-Нафтогаз"
2014/15 "АТЭК"
2015/16 "Донбасс"
2016/17 "Донбасс"
2017/18 "Донбасс"
2018/19 "Донбасс"
2019/20 "Кременчук"

Отметим, что в предыдущий раз "Донбасс" и "Кременчуг" встречались в финале в сезоне 2017/18. Тогда дончане под руководством Сергея Витера завоевали титул, выиграв серию со счетом 4:1.

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Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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