УХЛ показала эмблему юбилейного сезона и изменила систему начисления очков

В пятом сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги будет изменена система начисления балов. Как сообщается на официальном сайте УХЛ, теперь за победу в матчах регулярного чемпионата будет присуждаться два очка. Ранее победа в основное время приносила три очка. Новый сезон стартует 25 октября.

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С сезона 2020/21 будет использоваться следующая система начисления очков.

1. Любая победа – 2 очка.

2. Поражение в овертайме или в серии послематчевых бросков – 1 очко.

3. Поражение в основное время – 0 очков.

Также УХЛ презентовала логотип юбилейного сезона. Фома логотипа осталась неизменной, однако вверху добавилась пятерка. Создатели вдохновлялись силой и мощью спорта, ведь логотип УХЛ должен нести в себе уверенность, отвагу и волю к победе. Также было решено оставить общий стиль и композицию от прежнего логотипа, но при этом облегчить и осовременить его.

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Напомним, что вчера "Кременчук" с боями в овертайме прервал гегемонию "Донбасса". Для "горожан" это первый титул в истории.

Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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