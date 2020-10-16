"Донбасс" вырывает победу в Кременчуге и теперь в шаге от чемпионства в УХЛ

В пятницу, 16 октября, на арене "Айсберг" в Кременчуге состоялся пятый матч финальной серии чемпионата УХЛ между местным "Кременчуком" и донецким "Донбассом". Встреча закончилась победой команды Сергея Витера – 3:2. После чего "Донбасс" повел в серии 3:2 и теперь находится в шаге от чемпионства. Следующий матч состоится 18 октября в Дружковке.

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Дончане пропустили первыми, но отыгрались во втором периоде и вскоре повели 3:1. Хозяева смогли вернуть интригу в третьем отрезке, но пробили оборону гостей лишь раз. А на последних секундах встречи "Донбасс" выручил вратарь.

"Донбасс" – "Кременчук" / Фото: ХК "Донбасс"

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Напомним, что первые два матча завершились в пользу команды Сергея Витера (5:4 ОТ и 4:3 ОТ). В третьей и четвертой встречах "Кременчуку" удалось одержать победу (1:0 и 3:0), сравняв счет в серии.

Смотрите финал УХЛ глазами арбитров

Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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