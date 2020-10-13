Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах, но есть исключение

13 октября, 22:22

Елена Павлова Елена Павлова

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Кабинет министров Украины продлил карантин до конца года из-за пандемии коронавируса. Правительство ужесточило условия ограничительных мер и это коснулось спорта. Теперь соревнования на внутренней арене будут проводиться исключительно при пустых трибунах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Реклама

Читайте также: УЕФА разрешил вернуть болельщиков на стадионы в еврокубках, но при одном условии

"Проведение спортивных мероприятий разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведения со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава", – написал премьер-министр.

Болельщики на НСК "Олимпийский"

Болельщики на НСК "Олимпийский" / Фото: Reuters

Таким образом, все матчи чемпионатов и Кубка Украины должны проходить без зрителей. А на международные игры клубы должны получить специальное разрешение.

Реклама

Как мы уже сообщали, за 2,5 часа до матча Украина – Испания из продажи убрали билеты. После экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям НСК "Олимпийский" разрешили заполнить только 15% мест вместо заявленных 30%. Члены комиссии приняли во внимание, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне", а также динамику заболеваемости COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

стадион карантин соревнования болельщики зрители Кабинет министров Денис Шмыгаль
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развитияФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять