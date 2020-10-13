В Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах, но есть исключение

Кабинет министров Украины продлил карантин до конца года из-за пандемии коронавируса. Правительство ужесточило условия ограничительных мер и это коснулось спорта. Теперь соревнования на внутренней арене будут проводиться исключительно при пустых трибунах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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"Проведение спортивных мероприятий разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведения со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава", – написал премьер-министр.

Болельщики на НСК "Олимпийский" / Фото: Reuters

Таким образом, все матчи чемпионатов и Кубка Украины должны проходить без зрителей. А на международные игры клубы должны получить специальное разрешение.

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Как мы уже сообщали, за 2,5 часа до матча Украина – Испания из продажи убрали билеты. После экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям НСК "Олимпийский" разрешили заполнить только 15% мест вместо заявленных 30%. Члены комиссии приняли во внимание, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне", а также динамику заболеваемости COVID-19.

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