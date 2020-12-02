УХЛ: "Донбасс" вырвал победу у "Белого Барса", а "Краматорск" обыграл "Ледяных Волков"

Сегодня состоялись очередные матчи Украинской хоккейной лиги. В поединке 13-го тура регулярного чемпионата "Донбасс" одержал тяжелую победу над "Белым Барсом" из Белой Церкви. Решающей стала шайба Егора Журавлева на седьмой минуте третьего периода.

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"Белый Барс" – "Донбасс" 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Монс (Туркин, Пангелов-Юлдашев), 16:46; 1:1 Благой (Бородай, Резюк), 20:21; 2:1 Грабовецкий (Логач, Даниленко, больш.), 24:03; 2:2 Кожевников (Шишлянников), 30:15; 2:3 Журавлев (Монс, Пересунько), 47:00;

А в заключительном поединке 13-го тура УХЛ "Краматорск" одолел киевских "Ледяных Волков". Клуб из Краматорска одержал четвертую победу подряд.

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"Краматорск" – "Ледяные Волки" 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Гринь (Жвачкин – Столяренко), 03:37; 2:0 – Столяренко (Гринь – Пахмурин), 05:19; 2:1 – Панков (Карпов), 09:09; 3:1 – Сурсов (Цыпнятов), 57:16.

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