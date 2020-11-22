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Хоккеисты "Донбасса" обыграли "Кременчуг" и вырвались в лидеры чемпионата Украины

22 ноября, 10:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Принципиальные соперники поменялись местами на вершине турнирной таблицы

Накануне в Украинской хоккейной лиге состоялся центральный матч 10-го тура. "Кременчуг", который недавно прервал гегемонию "Донбасса" на внутренней арене и завоевал золотые медали, принимал конкурента на своей площадке. Однако лишь на старте матча хозяева порадовались голу Денискина, а после этого пропустили в свои ворота пять шайб – 1:5.

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"Донбасс" еще в первом периоде усилиями Шишлянникова, Бирюкова и Монса переломил ход поединка. А затем Сигарев и Туркин забросили еще по шайбе в каждом из периодов и принесли гостям убедительную победу. Смотрите обзор встречи.

Этот успех позволил "Донбассу" обойти "Кременчуг" на два очка. К тому же в воскресенье "Сокол" встречается с "Краматорском" и может потеснить команду из Полтавской области даже на третье место. В другом матче субботы "Ледяные волки" уступили в Броварах херсонскому "Днепру" – 3:5.

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Вчера Лукашенко написал главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси".

Смотрите, как хоккеисты тренировались в межсезонье на карантине:

Месяц назад "Кременчуг" с боями в овертайме вырвал "золото" у "Донбасса".

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