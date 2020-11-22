Хоккеисты "Донбасса" обыграли "Кременчуг" и вырвались в лидеры чемпионата Украины

Накануне в Украинской хоккейной лиге состоялся центральный матч 10-го тура. "Кременчуг", который недавно прервал гегемонию "Донбасса" на внутренней арене и завоевал золотые медали, принимал конкурента на своей площадке. Однако лишь на старте матча хозяева порадовались голу Денискина, а после этого пропустили в свои ворота пять шайб – 1:5.

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"Донбасс" еще в первом периоде усилиями Шишлянникова, Бирюкова и Монса переломил ход поединка. А затем Сигарев и Туркин забросили еще по шайбе в каждом из периодов и принесли гостям убедительную победу. Смотрите обзор встречи.

Этот успех позволил "Донбассу" обойти "Кременчуг" на два очка. К тому же в воскресенье "Сокол" встречается с "Краматорском" и может потеснить команду из Полтавской области даже на третье место. В другом матче субботы "Ледяные волки" уступили в Броварах херсонскому "Днепру" – 3:5.

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