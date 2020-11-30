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Фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" запустили "Дайджест добрых дел"

30 ноября, 21:07

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Появилось первое видео – за последнюю декаду ноября

Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" начали новый проект – "Дайджест добрых дел". В видеороликах теперь регулярно будут рассказывать о достижениях Фонда и клуба. Ранее хоккейный клуб "Донбасс" к 1 сентября подарил рюкзаки двум тысячам детей.

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На своей странице в Facebook общественный деятель сообщил:

"Дорогие друзья! С сегодняшнего дня запускаем новую рубрику "Дайджест добрых дел"! Благодаря ему, вы сможете узнать о главных новостях, достижениях и победах моего Фонда и ХК "Донбасс" за последние 10 дней. Вашему вниманию- первый выпуск (20.11 – 30.11)".

Недавно Фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" запустили масштабный проект "Давай, вболівай!"

Смотрите "Время Голованова" с Борисом Колесниковым:

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хоккей ХК Донбасс Борис Колесников Фонд Бориса Колесникова дайджест
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