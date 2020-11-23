В матче УХЛ хоккеисту попали шайбой в голову. Было много крови

В матче Украинской хоккейной лиги между "Мариуполем" и "Белым Барсом" (6:4) случился жуткий инцидент. За три минуты до конца матча защитник хозяев Денис Петрухно получил очень неприятную травму. Во время атаки "Белого Барса", в его лицо попала шайба после мощного броска одного из хоккеистов гостей, сообщает сайт УХЛ.

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При этом, матч был остановлен только когда "Мариуполь" сумел перехватить шайбу. Тут же на лед выскочил врач и предоставил первую медицинскую помощь на месте. После этого Петрухно покинул лед и отправился сразу в раздевалку.

Ранее мы писали, что российский хоккеист ударом исподтишка сломал челюсть канадскому одноклубнику (видео). За бортом казахстанской команды "Барыс" теперь оказались оба: один — травмирован, другой — наказан.

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