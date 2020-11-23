Українська
$ 28,36
33,63
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

В матче УХЛ хоккеисту попали шайбой в голову. Было много крови

23 ноября, 13:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Денис Петрухно сразу после инцидента отправился в раздевалку

В матче Украинской хоккейной лиги между "Мариуполем" и "Белым Барсом" (6:4) случился жуткий инцидент. За три минуты до конца матча защитник хозяев Денис Петрухно получил очень неприятную травму. Во время атаки "Белого Барса", в его лицо попала шайба после мощного броска одного из хоккеистов гостей, сообщает сайт УХЛ.

Реклама

При этом, матч был остановлен только когда "Мариуполь" сумел перехватить шайбу. Тут же на лед выскочил врач и предоставил первую медицинскую помощь на месте. После этого Петрухно покинул лед и отправился сразу в раздевалку.

В тренде
"Ще не вмерла" в Москве! Сумасшедший украинец-скалолаз выиграл чемпионат Европы, обставив россиянина

Ранее мы писали, что российский хоккеист ударом исподтишка сломал челюсть канадскому одноклубнику (видео). За бортом казахстанской команды "Барыс" теперь оказались оба: один — травмирован, другой — наказан.

Читайте также: Голое фото дочери хоккейной легенды разлетелось в Сети. У девушки украинские корни

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккей Белый барс чемпионат Украины по хоккею УХЛ ХК Мариуполь

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко
В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына ЛукашенкоХоккей
Голое фото дочери хоккейной легенды разлетелось в Сети. У девушки украинские корни
Голое фото дочери хоккейной легенды разлетелось в Сети. У девушки украинские корниХоккей
Самые завидные женихи украинского хоккея: ТОП-5 холостяков
Самые завидные женихи украинского хоккея: ТОП-5 холостяковХоккей
Письмо Лукашенко главе мирового хоккея:
Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси"Хоккей
Глава хоккея Беларуси ответил на обвинения в зверском убийстве протестующего
Глава хоккея Беларуси ответил на обвинения в зверском убийстве протестующегоХоккей
Российский хоккеист ударом исподтишка сломал челюсть канадскому одноклубнику (видео)
Российский хоккеист ударом исподтишка сломал челюсть канадскому одноклубнику (видео)Хоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять