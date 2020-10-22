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"Сокол" обыграл "Мариуполь" в битве дебютантов УХЛ

22 октября, 21:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Новички Украинской хоккейной лиги опробовали новую арену в Мариуполе

В стартовом матче нового сезона Украинской хоккейной лиги сошлись два дебютанта – ХК "Мариуполь" проиграл новосозданному киевскому "Соколу". Поединок прошел на новой современной ледовой арене в Мариуполе, которая была открыта перед матчем.

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Автором первой шайбы нового сезона стал Богдан Середницкий. А Даниил Костарев стал автором первой шайбы в истории "Мариуполя".

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"Мариуполь" – "Сокол" 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 Середницкий (Павленко), 10:54; 0:2 Пойманов (Кузьменко), 13:24; 1:2 Костарев (Кобяков), 42:06;

"Мариуполь": Мамедов (Качула); Петрухно (А) – Сирченко, Мельников – Гуров, Костарев – Воронин, Филимонов; Агеев (А) – Мазур – Чердак (К), Луговой – Коваленко – Мостовой, Кобяков – Ромащенко – Бондаренко, Ухин – Дворник – Олейник.

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ХК "Сокол": Пеленский; (Кубрицкий); Олендаренко – Голубич, Сысак – Платонов, Фирсов – Павлов; Морозов (К) – Симчук – Нименко (А), Рубан – Кузьменко – Михнов (А), Середницкий – Панченко – Павленко, Гончаренко, Пойманов.

Смотрите видео открытия ледовой арены в Мариуполе:

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Сокол Киев чемпионат Украины по хоккею УХЛ ХК Мариуполь

Источник: Сегодня|Спорт

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