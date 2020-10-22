На открытии арены присутствовали президент Украины, а также олимпийские чемпионы по различным видам спорта

Сегодня в Мариуполе открыли современную ледовую арену. Спорткомплекс построили менее чем за год, здесь будет проводить свои домашние матчи хоккейный клуб "Мариуполь", выступающий в Украинской хоккейной лиге. Кроме этого, на арене смогут тренироваться хоккеисты, и фигуристы. А это около полутора тысяч спортсменов!

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Нашим корреспондентам удалось пообщаться с родителями юных спортсменов, которые уже испытали новый лед. Семья Ткачевых – переселенцы из Крыма. Там их сын Ярополк четыре года занимался хоккеем. Когда после аннексии переехали в Мариуполь, продолжить спортивный путь восьмилетний хоккеист не мог. Потому что не было где. Сегодня после длительного перерыва Елена с сыном вернулись на лед. Ярополк – как хоккеист. А Елена – главная болельщица.

"Все ждали. Когда все откроется. Чтобы выйти на лед. И заниматься дальше. Продолжать, и каких-то может быть успехов достичь", – призналась Елена Ткачева.

Любительский хоккей в Мариуполе мощно развивался до 2014 года. Бывший игрок местной любительской команды Игорь Коробец рассказал, что хоккеисты приезжали из Запорожья, Тельманово, Мелитополя и Донецка. Так занимались почти 9 лет.

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Но потом единственную в городе ледовую арену закрыли из-за банкротства владельца. Теперь здесь руины. За возрождение зимних видов спорта в Мариуполе взялся президент хоккейного клуба "Донбасс" – Борис Колесников. За счет его клуба всего за год построили новую – современную ледовую арену.

Размер ледовой площадки – 58 на 28 метров. На арене будут тренироваться детские спортивные школы, а это почти 1500 детей. Они смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием.

"Скромный подарок своему родному городу. Чтобы наши земляки выросли настоящими олимпийскими чемпионами. Это первая очередь комплекса, вторую очередь постараемся к следующему сезону закончить. Она будет вмещать полторы тысячи зрителей. Город нам помог сетями, и город помог с благоустройством. Стадион полностью построен на средства клуба и обошелся в 60 млн грн, эта очередь, следующая обойдется еще в 60", – рассказал Борис Колесников.

На открытии арены присутствовали олимпийские чемпионы по различным видам спорта. Это и Елена Говорова, и Дмитрий Кирпулянский, Жан Беленюк, Лариса Заспа, Сергей Матиенко и Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. О важности развития спортивной инфраструктуры говорил и Президент Украины Владимир Зеленский.

"Это большая победа для Мариуполя, для всей Украины, для Донбасса в целом. Это большая победа для временно оккупированных территорий Донбасса. Я думаю, что важно, чтобы они видели, что именно здесь жизнь, здесь строится Украины. Их мы будем ждать и обязательно их вернем", – заявил Зеленский.

После торжественной речи президента пригласили совершить символическое вбрасывание шайбы. Мариупольскую ледовую арену уже покоряют команды Украинского хоккейной лиги. Сразу после открытия начался дебютный матч ХК "Мариуполь" против киевского "Сокола".

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Благодаря Фонду Бориса Колесникова зимние виды спорта развиваются и в других городах Донецкой области. Крупнейшую в регионе ледовую арену начинают строить в прифронтовой Константиновке. Вмещать она будет 2 тысячи зрителей и станет домашней площадкой для матчей Украинской хоккейной лиги.

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