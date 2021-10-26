Подарок за хет-трик: болельщица Вашингтона выбросила на лед свой бюстгальтер

Встреча завершилась победой Кэпиталз со счетом 7:5. За 8 секунд до окончания второго периода форвард Вашингтона Ти Джей Оши оформил хет-трик.
Согласно традиции, чтобы поздравить игрока и отметить его результативность, хоккейные болельщики бросают свои кепки на лед. Однако одна из фанаток поступила иначе, бросив американцу свой бюстгальтер. Данный поступок развеселил Оши.
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Оши оформил свой шестой хет-трик в карьере и первый с 5 мая 2021 года. Он никогда не делал двух хет-триков за один год.
Отметим, что прозвище "Ти Джей" дала Тимоти его мать после просмотра фильма 1979 года "Чемпион", в котором одного из героев в исполнении 9-летнего Рики Шродера звали Тимоти Джозеф (Ти Джей) Флинн. Матери Оши показалось, что ее сын похож на этого персонажа.
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