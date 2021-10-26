27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Подарунок за хет-трик: уболівальниця Вашингтона викинула на лід свій бюстгальтер

26 жовтня, 08:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ніч на 26 жовтня відбувся матч регулярного чемпіонату НХЛ Оттава Сенаторз – Вашингтон Кепіталз, де відбувся кумедний випадок
Подарунок для хокеїста від фанатки
Подарунок для хокеїста від фанатки

Зустріч завершилася перемогою Кепіталз із рахунком 7:5. За 8 секунд до закінчення другого періоду форвард Вашингтона Ті Джей Оші оформив хет-трик.

Відповідно до традиції, щоб привітати гравця та відзначити його результативність, хокейні вболівальники кидають свої кепки на лід. Однак одна з фанаток вчинила інакше, покинувши американцю свій бюстгальтер. Цей вчинок розвеселив Оші.

Реклама

Оші оформив свій шостий хет-трик у кар'єрі та перший з 5 травня 2021 року. Він ніколи не робив двох хет-триків за один рік.

Зазначимо, що прізвисько "Ті Джей" дала Тімоті його мати після перегляду фільму 1979 року "Чемпіон", в якому одного з героїв у виконанні 9-річного Рікі Шродера звали Тімоті Джозеф (Ті Джей) Флінн. Матері Оші здалося, що її син схожий на цього персонажа.

Реклама

Раніше ми писали, що знаменитому канадському хокеїсту українського походження 64-річному Майку Боссі має бути найважчий матч у його житті.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Маріуполь

Завтра

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

Завтра

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 30 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти