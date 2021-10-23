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Навіть якщо у Сокола залишиться один уболівальник – це буде він! Як Київ стартував в хокейному єврокубку

Діана Кондратюк Діана Кондратюк Спеціальний кореспондент редакції Новин Спорту
23 жовтня, 12:24
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У першому матчі Континентального Кубка в Будапешті кияни програли ризькому Олімпу з рахунком 1:4. Житник впевнений, що команді не вистачає досвіду
Сокіл стартував в Континентальному Кубку з поразки 1:4 від ризького Олімпу
Сокіл стартував в Континентальному Кубку з поразки 1:4 від ризького Олімпу / Фото: Колаж: Сьогодні

В останній раз столичний клуб брав участь в єврокубках десять років тому.

Подивитися хокейну баталію на льодовій арені в Будапешті міг кожен, хто отримав повну вакцинацію від коронавірусу. Квиток на гру коштував 2000 угорських форинтів (еквівалент 168 гривень). Але людей на трибунах – від сили кілька десятків.

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Виділявся на трибуні київський уболівальник Артем. Він підтримує команду вже 13 років. Каже, що якщо у Сокола залишиться один уболівальник – це буде він!

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Олімпійський чемпіон та президент Сокола Олексій Житник:

"Клубу не було сім років. З нашої команди тільки пару хлопців грали на міжнародному рівні. В основному грали в різних чемпіонатах місцевих. Все-таки міжнародний рівень вищий. Потрібно вчитися".

Першими перевірити готовність підопічних Шафаренко до гри в єврокубках випала можливість молодому латвійському клубу Олімп. Його заснували в 2002 році. Латвійці добряче попсували нерви київському клубу, забивши за дві секунди до кінця першого періоду.

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Емоції розпалювалися, а Сокіл пропустив ще три шайби у другому періоді, при цьому відігравши лише одну. 4:1 – таким рахунок і залишився після фінальної сирени.

Михайло Рибалко, гравець Сокола:

"Не думаю, що вони сильніші були і бажання більше було. Десь щось не виходило. У них команда досвідчена, всі вони притиснулися, шайбою володіли".

Заробити свої перші очки в єврокубку Сокіл може вже сьогодні. Для цього потрібно обіграти лідера групи угорський Ференцварош. Початок матчу о 17:00.

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