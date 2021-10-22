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Колос --
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Маріуполь --
Динамо --
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Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Київ не підкорив Олімп. Чергове фіаско в єврокубках

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 жовтня, 22:43
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Столичний Сокіл поступився в першому матчі Континентального клубу суперникам з Латвії. Для виходу з групи потрібно посісти перше місце
Стартували з поразки. Фото facebook.com/hcsokilkyiv
Стартували з поразки. Фото facebook.com/hcsokilkyiv

Київське Динамо ще не знає перемог у нинішній футбольній Лізі чемпіонів. В середу динамівці поступилися Барселоні.

А сьогодні хокеїсти столичного Сокола програли свій перший матч в Континентальному кубку. Другий за значимістю хокейний євротурнір.

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Наша команда зустрічалася з ризьким Олімпом і зазнала поразки.

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Олімп – Сокіл – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

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  • 1:0. Пуяц – 19:58
  • 2:0. Апсітіс – 25:18
  • 3:0. Пуяц – 28:56
  • 4:0. Пуяц – 32:49
  • 4:1. Міхнов – 33:29

В іншому матчі фаворит квартету Ференцварош (Угорщина) розгромив Тарту (Естонія) з рахунком – 8:1.

Попереду у Сокола ще два матчі – проти Ференцвароша (23 жовтня) і Тарту (24 жовтня). До наступного раунду виходить переможець групи.

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Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Десна
12
14:17
18
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
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9:22
8
13
Минай
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6:12
7
14
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