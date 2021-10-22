22 октября 17:00
Десна 1
Александрия 1
22 октября 19:30
Металлист 1925 4
Ингулец 0
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

Киев не покорил Олимп. Очередное фиаско в еврокубках

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 октября, 22:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Столичный Сокол уступил в первом матче Континентального клуба соперникам из Латвии. Для выхода из группы нужно занять первое место
Стартовали с поражения. Фото facebook.com/hcsokilkyiv
Стартовали с поражения. Фото facebook.com/hcsokilkyiv

Киевское Динамо еще не знает побед в нынешней футбольной Лиге чемпионов. В среду динамовцы уступили Барселоне.

А сегодня хоккеисты столичного Сокола проиграли свой первый матч в Континентальном кубке. Второй по значимости хоккейный евротурнир.

Реклама

Наша команда встречалась с рижским Олимпом и потерпела поражение.

Читайте также: История одной фотографии. Самое известное украинское лицо со шрамом

Олимп – Сокол – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Реклама
  • 1:0. Пуяц – 19:58
  • 2:0. Апситис – 25:18
  • 3:0. Пуяц – 28:56
  • 4:0. Пуяц – 32:49
  • 4:1. Михнов – 33:29

В другом матче фаворит квартета Ференцварош (Венгрия) разгромил Тарту (Эстония) со счетом – 8:1.

Впереди у Сокола еще два матча – против Ференцвароша (23 октября) и Тарту (24 октября). В следующий раунд выходит победитель группы.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Барселона

24 окт

17:15

Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

24 окт

18:30

Ливерпуль

3.08

3.78

2.34
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Десна
12
14:17
18
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
11
9:22
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
1:1
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять