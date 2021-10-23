Даже если у Сокола останется один болельщик – это будет он! Как Киев стартовал в хоккейном еврокубке

В первом матче Континентального Кубка в Будапеште киевляне проиграли рижскому Олимпу со счетом 1:4. Житник уверен, что команде не хватает опыта

Сокол стартовал в Континентальном Кубке с поражения 1:4 от рижского Олимпа / Фото: Коллаж: Сегодня

В последний раз столичный клуб принимал участие в еврокубках десять лет назад.

Посмотреть хоккейную баталию на ледовой арене в Будапеште мог каждый, кто получил полную вакцинацию от коронавируса. Билет на игру стоил 2000 венгерских форинтов (эквивалент 168 гривен). Но людей на трибунах – от силы несколько десятков.

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Выделялся на трибуне киевский болельщик Артем. Он поддерживает команду уже 13 лет. Говорит, что если у Сокола останется один болельщик – это будет он!

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Олимпийский чемпион и президент Сокола Алексей Житник:

"Клуба не было семь лет. Из нашей команды только пару ребят играли на международном уровне. В основном играли на разных чемпионатах местных. Все-таки международный уровень повыше. Нужно учиться".

Первыми проверить готовность подопечных Шафаренко к игре в еврокубках выпала возможность молодому латвийскому клубу Олимп. Его основали в 2002 году. Латвийцы изрядно попортили нервы киевскому клубу, забив за две секунды до конца первого периода.

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Эмоции накалялись, а Сокол пропустил еще три шайбы во втором периоде, при этом отыграв лишь одну. 4:1 – таким счет и остался после финальной сирены.

Михаил Рыбалко, игрок Сокола:

"Не думаю, что они сильнее были и желания больше было. Где-то что-то не получалось. У них команда опытная, все они прижались, шайбой владели".

Заработать свои первые очки в еврокубке Сокол может уже сегодня. Для этого нужно обыграть лидера группы венгерский Ференцварош. Начало матча в 17:00.