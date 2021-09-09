Звезда НХЛ завещал свой мозг для исследований

Бывший форвард хоккейного клуба Тампа-Бэй присоединился к программе изучения последствий травм на здоровье спортсменов

Джей Ти Браун / Фото: NHL.com

Хоккеист Джей Ти Браун завещал свой мозг для научных исследований бостонскому фонду, сообщает TSN. Фонд изучает влияние сотрясений и травм головы на развитие психических расстройств.

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"Нам нужна дополнительная информация о черепно-мозговых травмах и сотрясениях мозга. Та информация, которую можно получить, изучая мозг после смерти. Я люблю хоккей и хочу, чтобы игра развивалась. Хочу сделать всё возможное, чтобы она стала безопаснее для будущих поколений. Также я думаю о здоровье своего мозга, учитывая то, в каком стиле я играл.

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На льду я был решительным и энергичным, не боясь столкновений… Я не знаю, какое влияние драки оказали на мой мозг. Это одна из причин, по которой я решился на подобный шаг", – аргументировал свое решение Браун.

Браун сказал, что он получил по крайней мере два зафиксированных сотрясения мозга, играя в профессиональный хоккей.

Джей Ти Браун / Фото: NHL.com

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31-летний американец сыграл 365 матчей в НХЛ в составе Тампа-Бей, Анахайма и Миннесоты. В сезоне 2020-21 Браун играл в Швеции, где завершил активную карьеру.

Фонд в сотрудничестве с Бостонским университетом изучил мозг более 100 бывших профессиональных футболистов и нескольких бывших игроков НХЛ, чтобы установить, приводит ли повторная травма головы к хронической травматической энцефалопатии.