8 клубов и 168 матчей: нас ждет горячий хоккейный сезон

Донбасс - чемпион Украины-2021 / Фото: ХК "Донбасс"
Украинская хоккейная лига объявила состав участников шестого сезона. В УХЛ будут выступать восемь клубов.
Читайте также: Шевченко вбросил шайбу: исторический дебют ХК Донбасс в Лиге чемпионов
По сравнению с прошлым сезоном добавился один новичок – харьковский клуб Рулав Одд.
Состав УХЛ-2021/22:
- Белый Барс (Белая Церковь)
- Днепр (Херсон)
- Донбасс (Донецк)
- ХК Краматорск
- ХК Кременчуг
- ХК Мариуполь
- Сокол (Киев)
- Рулав Одд (Харьков)
Восемь команд в общей сложности проведут 168 матчей – каждый клуб сыграет по 42 игры в 6 кругов.
Читайте также: Впервые с 2007 года украинец был выбран на драфте НХЛ
Матч за Кубок открытия состоится 17 сентября между чемпионом и вице-чемпионом сезона 2020/21 – в битве сойдутся Донбасс и Сокол.