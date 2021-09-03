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Шевченко вбросил шайбу: исторический дебют ХК Донбасс в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 сентября, 22:54
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Первую игру в хоккейной Лиге чемпионов Донбасс провел в Киеве против датской команды Рунгстед
ХК Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов
ХК Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов / Фото: ХК "Донбасс"

Дебютный матч Донбасса в хоккейной Лиге чемпионов символическим вбрасыванием шайбы начал экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

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Андрей Шевченко сделал символическое вбрасывание шайбы в матче хоккейной Лиги чемпионов
Андрей Шевченко сделал символическое вбрасывание шайбы в матче хоккейной Лиги чемпионов / Фото: ХК "Донбасс"

Обе команды начали игру несколько нервно. Дончане вкатились в игру быстрее, но первыми в большинстве сыграли гости.

Донбасс сумел забить до перерыва. За две секунды до выхода пятого игрока Рунгстеда, Павел Медведев затолкал шайбу в ворота Вилле Колпанена – 1:0! Есть первый исторический гол Донбасса в Лиге чемпионов!

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Во втором периоде Донбасс имел ощутимое преимущество и несколько раз получал право играть в большинстве. Однажды даже 5х3. Но свои моменты подопечные Павла Микульчика не реализовали, а вот Рунгстед, получив единственный шанс, забил в большинстве – 1:1 перед вторым перерывом.

В середине третьего периода Рунгстед еще раз забил в большинстве, но Александр Пересунько счет сравнял!

В конце третьего периода датчане получили большой штраф, но продолжительная игра в большинстве Донбассу не помогла.

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В серии буллитов Донбасс не реализовал ни одной своей попытки, а Рунгстед дважды был успешен и добыл два очка. В активе Донбасса – первый балл в ХЛЧ.

Лига чемпионов. Группа G

Донбасс – Рунгстед 2:3 (по буллитам) (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 17:07 Медведев – 1:0, 33:23 Андерсон (Грин, Йенсен) – 1:1, 48:00 Грин – 1:2, 53:49 Пересунько (Морозов, Смерек) – 2:2

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Следующий матч группы Донбасс проведет 5 сентября против Руана.

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