Шевченко вбросил шайбу: исторический дебют ХК Донбасс в Лиге чемпионов

Первую игру в хоккейной Лиге чемпионов Донбасс провел в Киеве против датской команды Рунгстед

ХК Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов / Фото: ХК "Донбасс"

Дебютный матч Донбасса в хоккейной Лиге чемпионов символическим вбрасыванием шайбы начал экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко сделал символическое вбрасывание шайбы в матче хоккейной Лиги чемпионов / Фото: ХК "Донбасс"

Обе команды начали игру несколько нервно. Дончане вкатились в игру быстрее, но первыми в большинстве сыграли гости.

Донбасс сумел забить до перерыва. За две секунды до выхода пятого игрока Рунгстеда, Павел Медведев затолкал шайбу в ворота Вилле Колпанена – 1:0! Есть первый исторический гол Донбасса в Лиге чемпионов!

Во втором периоде Донбасс имел ощутимое преимущество и несколько раз получал право играть в большинстве. Однажды даже 5х3. Но свои моменты подопечные Павла Микульчика не реализовали, а вот Рунгстед, получив единственный шанс, забил в большинстве – 1:1 перед вторым перерывом.

В середине третьего периода Рунгстед еще раз забил в большинстве, но Александр Пересунько счет сравнял!

В конце третьего периода датчане получили большой штраф, но продолжительная игра в большинстве Донбассу не помогла.

В серии буллитов Донбасс не реализовал ни одной своей попытки, а Рунгстед дважды был успешен и добыл два очка. В активе Донбасса – первый балл в ХЛЧ.

Лига чемпионов. Группа G

Донбасс – Рунгстед 2:3 (по буллитам) (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 17:07 Медведев – 1:0, 33:23 Андерсон (Грин, Йенсен) – 1:1, 48:00 Грин – 1:2, 53:49 Пересунько (Морозов, Смерек) – 2:2

! @hcdonbass BRAKE THE DEADLOCK!



Pavel Medvedev scores their first-ever goal in the #CHL and the fans are loving it!#ChampionsGoBeyondpic.twitter.com/a2qrVIMtSj — Champions Hockey League (@championshockey) September 3, 2021

! @RungstedIs are back in the game!



Rasmus Andersson makes it a 1-1 game with a sneaky shot on the powerplay!#ChampionsGoBeyondpic.twitter.com/uxfE627E0L — Champions Hockey League (@championshockey) September 3, 2021

! @RungstedIs complete the comeback!



The hosts score another and are now in the lead!#ChampionsGoBeyondpic.twitter.com/PXlIB1utQx — Champions Hockey League (@championshockey) September 3, 2021

Следующий матч группы Донбасс проведет 5 сентября против Руана.