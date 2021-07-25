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Впервые с 2007 года украинец был выбран на драфте НХЛ

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 июля, 14:44
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18-летний украинский хоккеист киевского Сокола Артур Чолач выбран на драфте НХЛ под 190-м номером. Представитель Украины впервые был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги с 2007 года!
Артур Чолач выбран на драфте НХЛ
Артур Чолач выбран на драфте НХЛ / Фото: УХЛ

Чолача выбрал Вегас Голден Найтс. Клуб был основан лишь в 2017 году, но ежегодно играл в плей-офф Кубка Стэнли, а в 2018-м даже боролся в финале, где уступил Вашингтон Кэпиталз.

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Последним украинцем, кого выбирали на драфте НХЛ, был Сергей Гайдученко – в 2007 году его под 202-м номером выбрали Флорида Пантерз, но ни одного матча в сильнейше лиге мира он так и не провел.

Прошлый сезон 18-летний Чолач провел в составе Сокола и выиграл с командой серебро чемпионата Украины. За сезон в национальном первенстве защитник провел 31 матч и забросил 5 шайб.

В тренде

А до возвращения в Украину хоккеист выступал за американский юниорский клуб New Jersey Jr. Titans, а также за юношеские команды ЦСКА.

Ранее мы писали, что хоккеист украинского происхождения заявил, что он гей. 19-летний Люк Прокоп стал первым игроком, который имеет контракт с клубом НХЛ и публично объявил о нетрадиционной ориентации.

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