Лукашенко заявил, что Беларусь встала с колен и проведет чемпионат мира без Латвии

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о переговорах с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем по поводу проведения ЧМ-2021. Ледовый мундиаль с 21 мая по 6 июня 2021 года должны были провести Рига и Минск. Но из-за протестов и репрессий в Беларуси хоккеисты не хотят ехать на ЧМ к Лукашенко.

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"Мы уже за многие столетия настоялись на коленях. Хватит. Мы встали с этих колен и будем твердо стоять на ногах. Хочу предупредить всех, кто еще тешится надеждой перевернуть страну. Ничего из этого не получится. В переговорах с Рене Фазелем мы пришли к одному: спорт должен объединять, а не разъединять. Выдержат они давление со стороны своих же политиков, значит мы проведем красивый спортивный праздник в нашей стране", – цитирует Лукашенко Tribuna.com.

Александр Лукашенко и Рене Фазель / Фото: Reuters

При этом Лукашенко заявил, что они могут провести турнир и без Латвии, если она этого не хочет. "Уверен, что наша Беларусь красивая, гостеприимная и безопасная – лучшее место, которое можно найти для воплощения в жизнь идей олимпизма, культурных идей, и мы готовы это сделать", – считает скандальный политик.

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Ранее также Лукашенко заверил Фазеля, что "в Беларуси опасности нет и не штурмуют капитолий".

Фазель же заявлял, что решение по ЧМ-2021 в Минске будет принято в конце января на заседании совета федерации. Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент IIHF Калерво Куммола.

Акции протеста в Минске. Источник: t.me/nashaniva

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