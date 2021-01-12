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Лукашенко заявив, що Білорусь встала з колін і проведе чемпіонат світу без Латвії

12 січня, 23:46

Олена Павлова Олена Павлова

Політик "попередив усіх, хто ще тішиться надією перевернути країну"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про переговори з головою Міжнародної федерації хокею Рене Фазелем стосовно проведення ЧС-2021. Льодовий мундіаль з 21 травня по 6 червня 2021 року мали провести Рига і Мінськ. Але через протести і репресії в Білорусі хокеїсти не хочуть їхати на ЧС до Лукашенка.

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"Ми вже за багато століть настоялися на колінах. Досить. Ми встали з цих колін і будемо твердо стояти на ногах. Хочу попередити всіх, хто ще тішиться надією перевернути країну. Нічого з цього не вийде. У переговорах із Рене Фазелем ми прийшли до єдиного: спорт повинен об'єднувати, а не роз'єднувати. Витримають вони тиск з боку своїх же політиків, значить, ми проведемо гарне спортивне свято в нашій країні", – цитує Лукашенка Tribuna.com.

Олександр Лукашенко і Рене Фазель

Олександр Лукашенко і Рене Фазель / Фото: Reuters

При цьому Лукашенко заявив, що вони можуть провести турнір і без Латвії, якщо вона цього не хоче. "Упевнений, що наша Білорусь красива, гостинна і безпечна – найкраще місце, яке можна знайти для втілення в життя ідей олімпізму, культурних ідей, і ми готові це зробити", – вважає скандальний політик.

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Раніше також Лукашенко запевнив Фазеля, що "в Білорусі небезпеки немає і не штурмують капитолий".

Фазель же заявляв, що рішення по ЧС-2021 в Мінську буде прийнято в кінці січня на засіданні ради федерації. Латвія відмовляється приймати чемпіонат разом із Білоруссю. Проти цього також виступає віце-президент IIHF Калерво Куммола.

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