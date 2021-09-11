Донбасс проиграл в Лиге чемпионов, но сохранил второе место в группе

В четвертом туре группового раунда хоккейной Лиги чемпионов Донбасс в Дании проиграл Рунгстеду – 3:4 в овертайме, хотя по ходу поединка украинский клуб проявил характер.
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Подопечные Павла Микульчика по ходу встречи уступали 0:2 и 1:3, тем не менее нашли силы отыграться. Однако в дополнительном отрезке встречи удачливее все же оказались датчане.
Напомним, уступил Донбасс Рунгстеду и в Киеве, только в серии буллитов.
Лига чемпионов. Группа G. 4 тур
Рунгстед (Херсхольм, Дания) – Донбасс (Донецк, Украина) – 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
- 1:0 – Бьеррум (Розенталь, Меллер) – 00:56
- 2:0 – Писон (Андрессон, Йенсен – бол.) – 29:17
- 2:1 – Медведев (Лялька – бол.) – 33:10
- 3:1 – Дейли (Розенталь, Густафссон – бол.) – 41:06
- 3:2 – Пересунько (Соколовский, Морозов) – 44:09
- 3:3 – Жульдиков (Сигарев) – 46:13
- 4:3 – Густафссон – 60:29
Отметим, что в параллельном матче группы G лидер квартета австрийский Клагенфурт разгромил в гостях французский Руан – 4:0, что на руку Донбассу.
После четырех туров Донбасс за счет лучшей разницы шайб занимает второе место в квартете. Шансы на плей-офф, куда попадают две лучшие команды группы, остаются. Впереди у команды Микульчика два матча против Клагенфурта – 6 и 13 октября.
Напомним, ранее Донбасс установил рекорд Лиги чемпионов по посещаемости.