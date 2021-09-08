Вон из хоккея! Тренера сына Лукашенко дисквалифицировали на пять лет

Дмитрий Басков получил наказание от Международной федерации хоккея. А ведь его обвиняют еще и в убийстве

Лукашенко-младший, Лукашенко-старший и Басков / Фото: Belta.by

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова на пять лет, сообщает официальный сайт организации.

Срок отстранения будет действовать с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года.

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Согласно заявлению IIHF, Басков отстранен после 10-месячного расследования, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями.

Также совет IIHF определил, что Басков злоупотреблял своим положением в целях поддержки самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Отметим, что Басков занимал должность босса Федерации хоккея Беларуси с сентября 2020 года. Карьеру спортивного чиновника он сделал после того, как стал тренером сына президента Лукашенко – Николая.

Николай Лукашенко и Дмитрий Басков

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Александр Лукашенко / Фото: YouTube

Добавим, что оппозиционные СМИ в самой Беларуси обвиняют Дмитрия Баскова в том, что в конце 2020-го тот в Минске вместе с кикбоксером Дмитрием Шакутой до смерти избил протестовавшего против режима Лукашенко Романа Бондаренко.