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Невероятная перестрелка в Руане: ХК Донбасс потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
10 сентября, 00:42
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В хоккейной Лиге чемпионов украинская команду уступила на выезде французскому Руану
ХК Донбасс уступил Руану в Лиге чемпионов
ХК Донбасс уступил Руану в Лиге чемпионов / Фото: ХК "Донбасс"

В своем третьем матче в Лиге чемпионов Донбасс встречался на выезде с Руаном. Напомним, что в первой своей встрече сильнее были украинцы, добыв историческую победу в хоккейной Лиге чемпионов со счетом 2:1.

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Первый период прошел в равной борьбе, в котором дончане сумели выжать максимум – за 15 секунд до сирены Андрей Бирюков отправил шайбу в ворота "драконов" – 1:0!

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В середине второго периода Руану удалось отыграться и выйти вперед. Эти голы чемпионы Франции организовали менее чем за 3 минуты.

Дончанам сумели отыграться с помощью мощного броска Андрея Сигарева. Он забил после выигранного Бирюковым вбрасывания – 2:2!

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В третьем периоде перестрелка продолжилась. Вперед вышли хозяева, но уже через 20 секунд счет снова стал равным! Дебютным голом в ХЛЧ отметился Виталий Лялька. Шайба по невероятной траектории опустилась за спину голкиперу Руана – 3:3.

К сожалению, соперник Донбасса все-таки сумел довести дело до победы. Французы успели оформить четвертую шайбу и победили 4:3.

Донбасса потерпел первое поражение в ЛЧ в основное время, но после трех туров команда имеет 4 очка и сохраняет шансы на плей-офф.

В воскресенье команда Павла Микульчика в гостях сыграет против датского Рунгстеда.

Лига чемпионов. Группа G. 3 тур.

Руан – Донбасс 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: 19:45 Бирюков (Жулдиков, Шишлянников) – 0:1, 29:04 Гуттиг (Лампье, Вигнерс) – 1:1, 31:51 Джонстон (Гимон) – 2:1, 35:00 Сигарев – 2:2, 43:00 Рейно – 3:2, 43:14 Лялька (Буценко) – 3:3, 53:35 Жилбер – 4:3

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