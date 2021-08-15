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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Убили директора любимой трассы Шумахера: три трупа после измены

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
15 августа, 16:27
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Жуткая драма в Бельгии – ее итогом стала смерть 51-летней руководительницы автодрома Спа-Франкоршам Натали Майе, и не только – все подробности
Натали Майе был 51 год
Натали Майе был 51 год

Директор легендарного автодрома "Спа-Франкоршам" Натали Майе найдена убитой в собственном доме в городке Гуви, в бельгийской провинции Люксембург.

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Об этом сообщает Sudinfo.

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Тело женщины обнаружили утром в воскресенье, 15 августа.

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По одной из версий, убийство совершил муж Майе – Франц Дюбуа, который был вместе с Натали 17 лет. Он застал ее дома с любовником-адвокатом и лишил жизни обоих, после чего вызвал полицию и, пока та ехала на место преступления, совершил самоубийство.

Предполагаемым мотивом преступления называется ревность супруга.

Дюбуа был также довольно известной личностью в бельгийском автоспорте. Он был одним из основателей популярной гоночной серии VW Fun Cup, а также владельцем одной из команд.

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Добавим, что "Спа-Франкоршам" – одна из старейших гоночных трасс Европы. Первые заезды приняла еще в 1921 году. Наибольшего количества побед в Формуле-1, шести, на ней добился легендарный Михаэль Шумахер.

Михаэль Шумахер. Фото skysports.com
Михаэль Шумахер. Фото skysports.com

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Медальный зачет Токио-2020
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Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
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9
flag Германия ГерманияDE
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