Чемпион мира после гонки пошел убирать мусор на трибунах

Пилот команды Астон Мартин Себастьян Феттель после Гран-при Великобритании отправился на трибуны автодрома в Сильверстоуне, чтобы убрать мусор. Четырехкратный чемпион мира собрал несколько пакетов мусора, в очередной раз показав приверженность борьбе за экологию.
Читайте также: Хэмилтон чуть не убил Ферстаппена: грязная авария в Формуле-1 (видео)
"Вечер воскресенья в Сильверстоуне. Уик-энд Гран-при Великобритании завершен. Но для Себа гонка за чистую планету никогда не кончается", – подписаны фото в Twitter Астон Мартин.
Sunday evening at Silverstone. The #BritishGP weekend is over.— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 19, 2021
But for Seb, the race for the planet never ends. pic.twitter.com/XLHfDQYqL2
Феттель не сумел завершить Гран-при Великобритании, немец сошел с дистанции из-за проблем с охлаждением. Сам Себастьян признался, что мог рассчитывать на очки, если бы не возникшие проблемы.
Читайте также: Российский автогонщик с девушкой заживо сгорели в машине