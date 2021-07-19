Чемпион мира после гонки пошел убирать мусор на трибунах

Немецкий гонщик Себастьян Феттель, который четырежды становился чемпионом мира в Формуле-1, после Гран-при Великобритании собрал несколько пакетов мусора

Феттель убирает после гонки

Пилот команды Астон Мартин Себастьян Феттель после Гран-при Великобритании отправился на трибуны автодрома в Сильверстоуне, чтобы убрать мусор. Четырехкратный чемпион мира собрал несколько пакетов мусора, в очередной раз показав приверженность борьбе за экологию.

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"Вечер воскресенья в Сильверстоуне. Уик-энд Гран-при Великобритании завершен. Но для Себа гонка за чистую планету никогда не кончается", – подписаны фото в Twitter Астон Мартин.

Sunday evening at Silverstone. The #BritishGP weekend is over.



But for Seb, the race for the planet never ends. pic.twitter.com/XLHfDQYqL2 — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 19, 2021

Феттель не сумел завершить Гран-при Великобритании, немец сошел с дистанции из-за проблем с охлаждением. Сам Себастьян признался, что мог рассчитывать на очки, если бы не возникшие проблемы.

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