Чемпіон світу після гонки пішов прибирати сміття на трибунах

Пілот команди Астон Мартін Себастьян Феттель після Гран-прі Великобританії вирушив на трибуни автодрому в Сільверстоуні, щоб прибрати сміття. Чотириразовий чемпіон світу зібрав кілька пакетів сміття, в черговий раз показавши відданість боротьбі за екологію.

Читайте також: Хемілтон мало не вбив Ферстаппена: брудна аварія в Формулі-1 (відео)

"Вечір неділі в Сільверстоуні. Вікенд Гран-прі Великобританії завершено. Але для Себа гонка за чисту планету ніколи не закінчується", – підписані фото в Twitter Астон Мартін.

Sunday evening at Silverstone. The #BritishGP weekend is over.



But for Seb, the race for the planet never ends. pic.twitter.com/XLHfDQYqL2