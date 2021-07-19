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Чемпіон світу після гонки пішов прибирати сміття на трибунах

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 липня, 17:28
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Німецький гонщик Себастьян Феттель, який чотири рази ставав чемпіоном світу у Формулі-1, після Гран-прі Великобританії зібрав кілька пакетів сміття
Феттель прибирає після гонки
Феттель прибирає після гонки

Пілот команди Астон Мартін Себастьян Феттель після Гран-прі Великобританії вирушив на трибуни автодрому в Сільверстоуні, щоб прибрати сміття. Чотириразовий чемпіон світу зібрав кілька пакетів сміття, в черговий раз показавши відданість боротьбі за екологію.

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"Вечір неділі в Сільверстоуні. Вікенд Гран-прі Великобританії завершено. Але для Себа гонка за чисту планету ніколи не закінчується", – підписані фото в Twitter Астон Мартін.

Феттель не зміг завершити Гран-прі Великобританії, німець зійшов з дистанції через проблеми з охолодженням. Сам Себастьян зізнався, що міг розраховувати на очки, якби не виникли проблеми.

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