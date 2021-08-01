Этап со скандальной аварией в Формуле-1: Хэмилтон снова лидер (видео)

Победителем Гран-при Венгрии впервые в карьере стал французский пилот команды Альпин – Эстебан Окон. Второе место занял гонщик Астон Мартин Себастьян Феттель, а тройку лучших замкнул пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.
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Заезд был остановлен красными флагами в начале гонки из-за аварии, которую спровоцировал пилот Мерседеса Валттери Боттас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в пилота Макларена Ландо Норриса. После этого болид Норриса отбросило в машину Макса Ферстаппена, представляющего Ред Булл. В результате сразу несколько пилотов, включая Боттаса, сошли с дистанции.
Формула-1. Гран-при Венгрии
- 1. Эстебан Окон (Альпин) – 1:40:12.200
- 2. Себастьян Феттель (Астон Мартин) + 1,859
- 3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) + 2,736
- 4. Карлос Сайнс-младший (Феррари) + 15,018
- 5. Фернандо Алонсо (Альпин) + 15,651
- 6. Пьер Гасли (Альфа Таури) + 1.03,614
- 7. Юки Цунода (Альфа Таури) + 1.15,803
- 8. Николас Латифи (Уильямс) + 1.17,910
- 9. Джордж Расселл (Уильямс) + 1.19,094
- 10. Макс Ферстаппен (Ред Булл) + 1.20,244
- 11. Кими Райкконен (Альфа Ромео) + 1 круг
- 12. Даниэль Риккардо (Макларен) + 1 круг
- 13. Мик Шумахер (Хаас) + 1 круг
- 14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) + 1 круг
- 15. Никита Мазепин (Хаас) – сошёл на 4-м круге
- 16. Ландо Норрис (Макларен) – сошёл на 2-м круге
- 17. Валттери Боттас (Мерседес) – сошёл на 1-м круге
- 18. Серхио Перес (Ред Булл) – сошёл на 1-м круге
- 19. Шарль Леклер (Феррари) – сошёл на 1-м круге
- 20. Лэн Стролл (Астон Мартин) – сошёл на 1-м круге
После этой гонки Льюис Хэмилтон возглавил зачет пилотов, обойдя представителя Ред Булл Макса Ферстаппена на 6 баллов.
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В Кубке Конструкторов Мерседес также вышел в лидеры, опережая на 10 очков Ред Булл.