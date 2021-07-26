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Жуткая смерть в мотогонках: 14-летнего испанца на трассе убил поляк (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
26 июля, 14:51
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Испанский мотогонщик Хьюго Миллан скончался после страшной аварии в ходе юниорского чемпионата European Talent Cup на домашней трассе в Арагоне
Хьюго Миллан и его фатальная авария
Хьюго Миллан и его фатальная авария / Фото: Twitter

По ходу фатального для себя заезда 14-летний Хьюго Миллан потерял контроль над мотоциклом и упал. А когда поднялся на ноги, в него, не сумев избежать столкновения, врезался другой гонщик – поляк Леон Павелац.

Читайте также: Мотогонщик попал в чудовищную аварию на скорости в 160 км/ч, а затем встал и пошел

Врачи оказали медицинскую помощь Миллану непосредственно на трассе, а затем парня доставили в больницу, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Лучший сезон в карьере Хьюго Миллана завершился его смертью, сообщает MotoGP. От полученных травм юный испанец скончался.

ВИДЕО СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ

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Ранее мы писали, что российский мотогонщик насмерть разбился на тренировке. Пятикратного чемпиона РФ Романа Коха госпитализировали в больницу, но не спасли.

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