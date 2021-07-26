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Страшна смерть у мотогонках: 14-річного іспанця на трасі убив поляк (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
26 липня, 14:51
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Іспанський мотогонщик Х'юго Міллан помер після страшної аварії в ході юніорського чемпіонату European Talent Cup на домашній трасі в Арагоні
Х'юго Міллан і його фатальна аварія
Х'юго Міллан і його фатальна аварія / Фото: Twitter

По ходу фатального для себе заїзду 14-річний Х'юго Міллан втратив контроль над мотоциклом і впав. А коли підвівся на ноги, в нього, не зумівши уникнути зіткнення, врізався інший гонщик – поляк Леон Павелац.

Читайте також: Мотогонщик потрапив у жахливу аварію на швидкості в 160 км/г, а потім встав і пішов

Лікарі надали медичну допомогу Міллану безпосередньо на трасі, а потім хлопця доставили в лікарню, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Найкращий сезон в кар'єрі Х'юго Міллана завершився його смертю, повідомляє MotoGP. Від отриманих травм молодий іспанець помер.

ВІДЕО СМЕРТЕЛЬНОЇ АВАРІЇ

В тренді

Раніше ми писали, що російський мотогонщик на смерть розбився на тренуванні. П'ятиразового чемпіона РФ Романа Коха госпіталізували до лікарні, але не врятували.

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