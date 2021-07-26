Страшна смерть у мотогонках: 14-річного іспанця на трасі убив поляк (відео)

Іспанський мотогонщик Х'юго Міллан помер після страшної аварії в ході юніорського чемпіонату European Talent Cup на домашній трасі в Арагоні

Х'юго Міллан і його фатальна аварія / Фото: Twitter

По ходу фатального для себе заїзду 14-річний Х'юго Міллан втратив контроль над мотоциклом і впав. А коли підвівся на ноги, в нього, не зумівши уникнути зіткнення, врізався інший гонщик – поляк Леон Павелац.

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Лікарі надали медичну допомогу Міллану безпосередньо на трасі, а потім хлопця доставили в лікарню, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Найкращий сезон в кар'єрі Х'юго Міллана завершився його смертю, повідомляє MotoGP. Від отриманих травм молодий іспанець помер.

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