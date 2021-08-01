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Етап зі скандальною аварією у Формулі-1: Гамільтон знову лідер (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
1 серпня, 19:19
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Угорський етап Формули-1 ознаменувався першою в кар'єрі перемогою Естебана Окона з команди Альпін і поверненням Льюїса Гамільтона на першу позицію заліку пілотів
Окон святкує першу в кар'єрі перемогу
Окон святкує першу в кар'єрі перемогу / Фото: Reuters

Переможцем Гран-прі Угорщини вперше в кар'єрі став французький пілот команди Альпін – Естебан Окон. Другу сходинку посів гонщик Астон Мартін Себастьян Феттель, а трійку найкращих замкнув пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон.

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Заїзд був зупинений червоними прапорами на початку гонки через аварію, яку спровокував пілот Мерседеса Валттері Боттас, який не зумів сповільнитися перед першим поворотом і врізався в пілота Макларена Ландо Норріса. Після цього болід Норріса відкинуло в машину Макса Ферстаппена, що представляє Ред Булл. Як наслідок, відразу кілька пілотів, включаючи Боттаса, зійшли з дистанції.

Формула 1. Гран-прі Угорщини

  • 1. Естебан Окон (Альпін) – 1:40:12.200
  • 2. Себастьян Феттель (Астон Мартін) + 1,859
  • 3. Льюїс Гамільтон (Мерседес) + 2,736
  • 4. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) + 15,018
  • 5. Фернандо Алонсо (Альпін) + 15,651
  • 6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) + 1.03,614
  • 7. Юкі Цунода (Альфа Таурі) + 1.15,803
  • 8. Ніколас Латіфі (Вільямс) + 1.17,910
  • 9. Джордж Расселл (Вільямс) + 1.19,094
  • 10. Макс Ферстаппен (Ред Булл) + 1.20,244
  • 11. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) + 1 коло
  • 12. Даніель Ріккардо (Макларен) + 1 коло
  • 13. Мік Шумахер (Хаас) + 1 коло
  • 14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) + 1 коло
  • 15. Микита Мазепін (Хаас) – зійшов на 4-му колі
  • 16. Ландо Норріс (Макларен) – зійшов на 2-му колі
  • 17. Валттері Боттас (Мерседес) – зійшов на 1-му колі
  • 18. Серхіо Перес (Ред Булл) – зійшов на 1-му колі
  • 19. Шарль Леклер (Феррарі) – зійшов на 1-му колі
  • 20. Лен Стролл (Астон Мартін) – зійшов на 1-му колі

Після цієї гонки Льюїс Гамільтон очолив залік пілотів, обійшовши представника Ред Булл Макса Ферстаппена на 6 балів.

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У Кубку Конструкторів Мерседес також вийшов у лідери, випереджаючи на 10 очок Ред Булл.

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16
59
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17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
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12
19
13
44
6
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10
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