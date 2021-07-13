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Звезда Формулы-1 стал жертвой нападения после финала Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
13 июля, 09:56
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Неизвестные напали на гонщика Формулы-1 и отобрали у него дорогостоящие часы. Инцидент случился на парковке возле стадиона "Уэмбли"
Ландо Норриса ограбили после финала Евро-2020
Ландо Норриса ограбили после финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис пострадал от рук болельщиков сборной Англии после финала Евро-2020. Как мы писали ранее, фанаты нападали на людей в подтрибунном помещении стадиона "Уэмбли". Одной из жертв и стал пилот Макларена.

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"McLaren Racing может подтвердить, что Ландо Норрис был вовлечен в инцидент после финала Евро-2020 на "Уэмбли". У него отобрали часы. К счастью, Ландо вышел из инцидента невредимым, но, по понятным причинам, потрясен. Команда поддерживает Ландо", – говорится в заявлении команды.

The Sun опубликовал некоторые подробности инцидента. По их информации, хулиганы напали на гонщика не на самом стадионе, а уже на парковке возле арены и отобрали часы Richard Mille RM 11-03 стоимостью 40 тысяч фунтов.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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