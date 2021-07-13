Звезда Формулы-1 стал жертвой нападения после финала Евро-2020

Неизвестные напали на гонщика Формулы-1 и отобрали у него дорогостоящие часы. Инцидент случился на парковке возле стадиона "Уэмбли"

Ландо Норриса ограбили после финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис пострадал от рук болельщиков сборной Англии после финала Евро-2020. Как мы писали ранее, фанаты нападали на людей в подтрибунном помещении стадиона "Уэмбли". Одной из жертв и стал пилот Макларена.

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"McLaren Racing может подтвердить, что Ландо Норрис был вовлечен в инцидент после финала Евро-2020 на "Уэмбли". У него отобрали часы. К счастью, Ландо вышел из инцидента невредимым, но, по понятным причинам, потрясен. Команда поддерживает Ландо", – говорится в заявлении команды.

The Sun опубликовал некоторые подробности инцидента. По их информации, хулиганы напали на гонщика не на самом стадионе, а уже на парковке возле арены и отобрали часы Richard Mille RM 11-03 стоимостью 40 тысяч фунтов.