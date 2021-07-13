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Зірка Формули-1 став жертвою нападу після фіналу Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 липня, 09:56
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Невідомі напали на гонщика Формули-1 і відібрали у нього дорогий годинник. Інцидент трапився на парковці біля стадіону "Уемблі"
Ландо Норріса пограбували після фіналу Євро-2020
Ландо Норріса пограбували після фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Британський гонщик Формули-1 Ландо Норріс постраждав від рук уболівальників збірної Англії після фіналу Євро-2020. Як ми писали раніше, фанати нападали на людей в підтрибунному приміщенні стадіону "Вемблі". Однією з жертв і став пілот Макларена.

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"McLaren Racing може підтвердити, що Ландо Норріс був залучений в інцидент після фіналу Євро-2020 на "Вемблі". У нього відібрали годинник. На щастя, Ландо вийшов з інциденту неушкодженим, але, зі зрозумілих причин, вражений. Команда підтримує Ландо", – йдеться в заяві команди.

The Sun опублікував деякі подробиці інциденту. За їхньою інформацією, хулігани напали на гонщика не на самому стадіоні, а вже на парковці біля арени і відібрали годинник Richard Mille RM 11-03 вартістю 40 тисяч фунтів.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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