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Сильно похудел из-за COVID-19 и стал человеком года: как чувствует себя легенда гонок

21 декабря, 22:20

Елена Павлова Елена Павлова

Льюис Хэмилтон во время болезни потерял много мышечной массы

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сильно похудел после того, как перенес коронавирус. После положительного теста пилот "Мерседес" был вынужден пропустить Гран-при Сахира в начале декабря. Британца за рулем болида заменил Джордж Расселл, который стартовал в гонке вторым, но приехал девятым.

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Льюис Хэмилтон со своим псом

Льюис Хэмилтон со своим псом / Фото: Facebook

"За последние два месяца я похудел на 6 кг – и 4 из них я "потерял", пока болел ковидом. Я очень сильно потерял в мышечной массе. И теперь нужно начинать все с начала, при этом я нахожусь в очень низкой точке, если говорить о форме. Но я решительно настроен вернуться в оптимальную форму и быть готовым на все 100%", – цитирует Хэмилтона The Race.

А накануне автогонщик был признан "Спортивной личностью 2020 года" по версии BBC. Для Льюиса это вторая подобная награда после 2014 года. А в ноябре Хэмилтон расплакался, сравнявшись с Шумахером по количеству титулов в Формуле-1.

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Ранее Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера по количеству побед на Гран-при.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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