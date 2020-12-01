Чемпион Формулы-1 Хэмилтон заразился коронавирусом

У Льюиса легкие симптомы, но в целом с ним все в порядке. Правда, гонку 6 декабря в Бахрейне он пропустит

Формула-1 опубликовала экстренное заявление в Twitter, в котором сообщается, что пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Бахрейна в Сахире в ближайшие выходные, 6 декабря. Причина – британец сдал положительный тест на коронавирус.

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Напомним, в минувшее воскресенье Хэмилтон выиграл первый из двух Гран-при Бахрейна, во время которого в жуткую аварию попал Ромен Грожан, чудом сумевший выжить.

"Льюис сейчас изолируется в соответствии с протоколами COVID-19. Помимо легких симптомов, в остальном он в хорошей форме, и вся команда желает ему скорейшего выздоровления. Мы объявим о планах по его замене на выходные в должное время", – заявили в команде Хэмилтона "Мерседесе"

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Напомним, что в этом сезоне Хэмилтон досрочно завоевал свой седьмой титул в "Королевских гонках". По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Михаэлем Шумахером, а также превзошел легендарного немца по количеству побед на Гран-при в Формуле-1. За эти достижения Хэмилтона хотят наградить рыцарским званием.

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