Українська
$ 28,5
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Чемпион Формулы-1 Хэмилтон заразился коронавирусом

1 декабря, 10:30

Олег Люлька Олег Люлька

У Льюиса легкие симптомы, но в целом с ним все в порядке. Правда, гонку 6 декабря в Бахрейне он пропустит

Формула-1 опубликовала экстренное заявление в Twitter, в котором сообщается, что пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Бахрейна в Сахире в ближайшие выходные, 6 декабря. Причина – британец сдал положительный тест на коронавирус.

Реклама

Напомним, в минувшее воскресенье Хэмилтон выиграл первый из двух Гран-при Бахрейна, во время которого в жуткую аварию попал Ромен Грожан, чудом сумевший выжить.

"Льюис сейчас изолируется в соответствии с протоколами COVID-19. Помимо легких симптомов, в остальном он в хорошей форме, и вся команда желает ему скорейшего выздоровления. Мы объявим о планах по его замене на выходные в должное время", – заявили в команде Хэмилтона "Мерседесе"

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Читайте также: Вышел из огня живым – как в "Терминаторе": появилось новое видео шокирующей аварии в Формуле-1

Реклама

Напомним, что в этом сезоне Хэмилтон досрочно завоевал свой седьмой титул в "Королевских гонках". По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Михаэлем Шумахером, а также превзошел легендарного немца по количеству побед на Гран-при в Формуле-1. За эти достижения Хэмилтона хотят наградить рыцарским званием.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Формула-1 Льюис Хэмилтон COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вышел из огня живым – как в
Вышел из огня живым – как в "Терминаторе": появилось новое видео шокирующей аварии в Формуле-1Формула-1
Машина взорвалась вместе с гонщиком: жуткая авария на этапе Формулы-1 (видео)
Машина взорвалась вместе с гонщиком: жуткая авария на этапе Формулы-1 (видео)Формула-1
Эта штуковина за 30 тысяч спасла жизнь гонщику Формулы-1 (фото)
Эта штуковина за 30 тысяч спасла жизнь гонщику Формулы-1 (фото)Формула-1
И смешно, и жутко: после страшной аварии
И смешно, и жутко: после страшной аварии "быков" собака мешала продолжить заезды Ф-1Формула-1
Выживший после взрыва машины гонщик показал фото из больницы
Выживший после взрыва машины гонщик показал фото из больницыФормула-1
Мотогонщик упал под колеса своим соперникам. И чудом выжил
Мотогонщик упал под колеса своим соперникам. И чудом выжилФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять