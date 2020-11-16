Легенда автогонок отказывается от рыцарского звания: "Я никого не спасал"

Когда речь идет о такой чести, Хэмилтон думает о людях вроде своего деда, который служил в войну

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон в Турции досрочно стал чемпионом Формулы-1 2020 года и сравнялся по количеству титулов с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером. Теперь у обоих по семь побед. После такого достижения снова начались разговоры о посвящении Хэмилтона в рыцари, однако сам спортсмен против.

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"Когда речь идет о такой чести, я думаю о людях вроде своего деда, который служил в войну, я думаю о капитане Томе Муре (ветеран Второй мировой, собравший 30 млн фунтов на борьбу с COVID-19 – Ред.), который стал рыцарем и ждал этого 100 лет. О людях, которые работают в госпиталях, медсестрах и врачах, спасающих жизни в самое непростое время в истории. Я думаю о невоспетых героях и не считаю, что я – невоспетый герой. Я никого не спасал", – цитирует Льюиса RaceFans.

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Но гонщик подчеркнул, что был очень горд услышать национальный гимн на подиуме и очень очень гордится быть британцем: "Флаг рядом с номером один – это невероятная честь. Это все, что я могу сказать".

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Хэмилтон побеждал в Формуле-1 в сезонах 2008 года в составе "Макларена", а затем в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 годах за "Мерседес". К слову, для "Мерседеса" это седьмая победа подряд, так как в 2016 году победу праздновал другой пилот команды Нико Росберг.

Льюис Хэмилтон. Фото: REUTERS/Tolga Bozoglu

Ранее Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера по количеству побед на Гран-при. Победа в Турции стала для британца 94-й в карьере. После финиша Хэмилтон даже не смог сдержать эмоций и расплакался.

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